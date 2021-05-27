Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19

Санто-Доминго, 27 мая. Власти Доминиканской Республики продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут продолжаться еще 45 дней начиная с 30 мая, сообщает TeleSur.

Указ был подписан в среду президентом Луисом Абинадером. Своим решением доминиканские власти пытаются удержать рост количества выявленных случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии страна пережила два пика заболеваемости и сейчас приближается к третьему. На текущий момент в государстве с населением 10,9 млн человек зафиксировано более 286 тысяч случаев заражения и 3,6 тысяч смертей. Ежедневно в стране фиксируется около тысячи случаев заражения.

Половина всех заражений в стране фиксируется в столичном округе и провинции Санто-Доминго. Там будут действовать жесткие ограничения — комендантский час с 20 вечера до 5 часов утра и запрет на продажу алкогольных напитков с 17 до 5 утра.

Власти Доминиканы обеспокоены тем, что растет количество заражений среди молодых людей: министр здравоохранения Даниэль Ривьера сообщил о 31,5 тысячах заражений у молодых людей младше 20 лет. На данный момент страна далека от кризиса здравоохранения — в палатах интенсивной терапии заняты 63% мест. На текущий момент вакцинированы около 4 млн доминиканцев.