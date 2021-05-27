Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом

Рига, 27 мая. Замена флага белорусской сборной, которая участвует в Чемпионате мира по хоккею-2021, на одной из площадей в столице Латвии была законной, поэтому им не стоит беспокоиться.

По словам рижского мэра Мартиньша Стакиса, белорусским хоккеистам не грозит арест. С таким заявлением он выступил на латвийском телеканале TV3. Он отметил, что замена флагов стран-участниц чемпионата является прерогативой властей Риги, а Международная федерация хоккея тут никак влиять не может и не должна.

«У сборной Белоруссии нет никаких причин волноваться. Это столица свободного государства, где каждый спортсмен может чувствовать себя комфортно. Я приветствую все 16 команд здесь», — подчеркнул Стакис.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести дополнительный пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.