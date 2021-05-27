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18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
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Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю

Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
pixabay.com

Москва, 27 мая. Рейтинг наиболее пьющих стран составили специалисты ОЭСР — организации, занимающиеся вопросами экономического сотрудничества и развития стран.

Исследование проводилось с участием людей старше 15 лет. Согласно данным рейтинга, состоящего из 12 пунктов, Россия оказалась только на шестом месте в указанном списке.

Португалия, где количество употребления этилового спирта в год составляет 10,4 литра на человека, оказалась на 12-м месте в списке. Чаще всего граждане этого государства употребляют вино.

Вслед за Португалией в перечне расположилась Испания. Тут ежегодно среднестатистический житель страны выпивает порядка 10,4 литра алкоголя (чистого спирта). Десятое место в рейтинге досталось Польше, где в среднем гражданин выпивает 10,7 этилового спирта. Этот показатель значительно вырос в последние годы, передает портал «Спасибо всем».

Девятое место досталось Германии, где на каждого жителя в год приходится 10,8 литра чистого спирта. Вслед за ФРГ в рейтинге числятся Люксембург и Ирландия (11 литров этилового спирта на человека).

Россия заняла шестое место в рейтинге. Ежегодно в среднем жители выпивают по 11,2 литра на гражданина. Пятерку лидеров открывает Литва. Здесь среднестатистический житель, как и в РФ, в год выпивает 11,2 литра этилового спирта. Следом за Литвой идет Франция, где в год жители страны выпивают по 11,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт.

Третье место в рейтинге аналитиков заняла Чехия, где ежегодно среднестатистический гражданин употребляет 11,8 литра этилового спирта. Частью национальной культуры этой страны многие века являются пивные напитки. Вторая строчка досталась Австрии (12,2 л спиртного в пересчете на чистый спирт), где также тяготеют к пиву.

Лидером по количеству выпитого алкоголя является Латвия. По данным ОЭСР, на среднестатистического жителя этого государства в год приходится 12,6 литра алкоголя. Согласно мнению аналитиков, этот показатель с каждым годом продолжает расти. Также они отметили высокую смертность от алкогольной зависимости в Латвии.

Бизнесмен-омбудсмен Борис Титов выразил поддержку российским властям в связи с принятым решением запретить все самогонные аппараты страны. Как сообщалось ранее, спрос на такого рода оборудование в регионах вырос в 2020 году.

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алкоголь рейтинг страны
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