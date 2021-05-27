Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией

Москва, 27 мая. Россиянам, которые испытывают страх перед вакцинацией, важно правильно настроиться на процедуру. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг.

Важно не запугивать себя перед вакцинацией и подумать о положительных перспективах процедуры, поделился специалист. По его словам, психосоматика имеет большую силу и человек может настроить свой организм на выздоровление.

«Перед прививкой очень важен настрой. Как вы будете «программировать» свой организм, так и будут реагировать нейроны вашего головного мозга», — заявил Ланг в эфире «Радио 1».

Россиянам с повышенной тревожностью важно сконцентрироваться на мыслях о том, что вакцина защитит не только их самих, но и близких людей, уточнил психолог. Вдобавок к этому, специалист призвал не ориентироваться на отзывы других людей о вакцинации в интернете и доверять врачам.

Людям старшего возраста при вакцинации от COVID-19 препаратом «КовиВак» может понадобиться третья доза. Как сообщалось ранее, об этом заявил генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.