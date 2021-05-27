Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов

Казань, 27 мая. В Казани мошенники придумали схему обмана родителей учеников гимназии, в которой во время стрельбы погибли девять человек.

Мошенники звонят и требуют у родителей перевести оплату за трансфер до детского лагеря, в котором власти организовали отдых для реабилитации после трагедии. В комитете по делам детей и молодежи призвали не реагировать на эти звонки, потому что трансфером учеников обеспечит ведомство.

Никаких дополнительных оплат не требуется. Правительство Казани отправит детей на море, в санатории и загородные детские лагеря.

Вымогательницу денег у родственника Сталина оставили под арестом, сообщал ФАН. Мошенница проведет в местах лишения свободы полгода.