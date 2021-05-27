Выживший после смертельного пожара краснодарец оказался убийцей

Краснодар, 27 мая. Мужчина убил свою 53-летнюю мать и, чтобы скрыть улики, поджег дом. В отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Ранее спасатели нашли обугленный труп женщины на месте сгоревшего дома на улице Ивко в станице Васюринской. При этом ее сыну удалось спастись.

Следственный комитет начал расследование и выяснил, что к поджогу причастен гражданин, убивший свою мать. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате причиненных ей колото-резаных ранений, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также известно, что экстренные службы вызвали соседи, увидев пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщал ФАН.