Создатель Nexta обратился к властям Польши с просьбой усилить его охрану

Варшава, 27 мая. Создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило попросил руководство Польши выделить ему дополнительную охрану.

Путило заявил о поступающих угрозах в его адрес и признался, что опасается за свою жизнь. По информации польских СМИ, в августе прошлого года создателю Nexta уже предоставляли круглосуточную охрану.

Также Путило призвал ЕС к усилению давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко с целью добиться освобождения основателя Nexta Романа Протасевича, задержанного в минском аэропорту после посадки самолета Ryanair.