«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?

Россия, да и весь мир, сегодня стоит перед огромным количеством глобальных вызовов: экология, экономический и политический кризисы, вооруженные конфликты. Как устоять, и какой путь развития выбрать?

По словам публициста Игоря Кимаковского, найти правильный вектор развития — главная задача. Варианта два: эволюционный или революционный. Какой путь приведет к процветанию государства? Ответ на этот вопрос вы найдет в новом выпуске программы «Зона».

Вас ждут эксклюзивные комментарии от члена высшего совета партии «Единая Россия» Игоря Шувалова, генерального директора ЗАО «Можайский» Игоря Скрябина, вице-президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антона Мороза, а также депутата Государственной думы Ирины Родниной.