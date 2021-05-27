Фото Леди Гаги в купальнике произвело фурор в Сети

Вашингтон, 27 мая. Американская поп-певица Леди Гага опубликовала откровенное фото в Instagram. Кадр вызвал неподдельный восторг у многомиллионной армии поклонников звезды.

Снимком знаменитость поделилась в своем аккаунте. На фото артистка позирует в бикини, демонстрируя свои изящные формы. На заднем плане можно увидеть океан.

Фотография произвела в Сети настоящий фурор, собрав более двух миллионов лайков и множество комментариев. Поклонники осыпали звезду комплиментами.

«Богиня!»; «Ты прекрасна»; «Очень красивая фигура», — поделились комментаторы восторгом.

Однако далеко не все могут похвастаться столь положительными эмоциями к исполнительнице хита Bad Romance. Леди Гага снялась в фильме «Дом Гуччи» режиссера Ридли Скотта. Картина возмутила семейство Маурицио Гуччи, покойного основателя культового модного дома. По мнению родных знаменитости, актеры совершенно не соответствуют своим ролям.