Боня отреагировала на совет «тявкающей» Мамаевой сходить к психотерапевту

Москва, 27 мая. Телеведущая Виктория Боня ответила блогеру Алане Мамаевой, которая посоветовала ей обратиться за помощью к психотерапевту. Экс-участница «Дома-2» заявила о своей вменяемости.

Звезда скандальной телестройки уверена, что в своем интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» экс-жена футболиста намеренно упомянула ее имя, чтобы повысить внимание к своей персоне. По словам Бони, Мамаева ей неровня, поэтому она не станет комментировать все ее слова. «Она не моего поля ягода. Человек, с которым я не пересекусь в одной плоскости. В моей жизни подобных людей нет. Они там из углов выглядывают. Тявкают, пытаются дотянуться. Даже комментировать неинтересно», — отреагировала модель в интервью Teleprogramma.pro.

Боня заявила, что никогда не была лично знакома с Мамаевой, которая своими заявлениями постоянно пытается привлечь к себе как можно больше внимания.

«Человек ищет славы. Любыми путями. Муж гуляет — ей надо рассказать. Унижает ее — ей надо об этом рассказать. Ей нужна популярность. Такие люди на моей орбите не пересекаются», — едко отметила модель.

В интервью ведущая Алена Жигалова поинтересовалась, как Мамаева относится к словам Бони, которая обвинила ее в эскорте. В ответ на это экс-жена футболиста посоветовала модели пройти психиатрическое освидетельствование.