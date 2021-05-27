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27 мая 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
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Жительница Севастополя во время конфликта с водителем маршрутки отобрала у него часы

Происшествия
Жительница Севастополя во время конфликта с водителем маршрутки отобрала у него часы
pixabay.com  /  @RyanMcGuire

Севастополь, 27 мая. Конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиркой с трудом удалось уладить сотрудникам правоохранительных органов Крыма. Как стало известно ФАН, водитель автобуса забрал у женщины банковскую карту и заставил ее ехать до конечной остановки маршрута.

В ОМВД России по Балаклавскому району 26 мая поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что водитель маршрутного такси забрал принадлежащее ей имущество. В ответ на это женщина прихватила из салона транспортного средства наручные часы. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако к тому времени конфликт был уже улажен.

«У меня имеются архивные документы, которые записаны на бобину, — рассказала ФАН 46-летняя участница событий. — Я отвезла их на телевидение, чтобы попытаться расшифровать. На обратном пути я села в маршрутное такси №71».

У женщины не было с собой наличных денег и поэтому она попыталась оплатить проезд банковской картой. Однако водитель стал утверждать, что на ней отсутствуют средства.

«Он не хотел меня отпускать и сказал, чтобы я ехала вместе с ним до конечной остановки, — продолжила местная жительница. — Я подчинилась его требованию. Ехала и любовалась природой, которая открылась из окна маршрутки. Мне кажется, что я ему понравилась. Он мне говорил о своем желании пообщаться».

На конечной остановке водитель предложил женщине решить вопрос с оплатой проезда, при этом отказался снова приложить карту к терминалу.

«Я вышла из автобуса и прошла несколько метров. Потом поняла, что забыла забрать свою банковскую карту, но мужчина не захотел ее отдавать и покинул транспортное средство. В этот момент я увидела часы, которые лежали на сидении. Я их взяла и предложила совершить обмен — шофер отказался. Тогда я позвонила в полицию. Воспользовавшись отсутствием водителя, я забрала свои вещи, бросила обратно часы и помахала ему ручкой на прощание», — резюмировала участница конфликта.

Полицейские взяли объяснения у участников конфликта и отпустили их по домам. Скорее всего, по данному факту будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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полиция севастополь пассажир водитель конфликт
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Все новости / Происшествия / Жительница Севастополя во время конфликта с водителем маршрутки отобрала у него часы
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