Жительница Севастополя во время конфликта с водителем маршрутки отобрала у него часы

Севастополь, 27 мая. Конфликт между водителем маршрутного такси и пассажиркой с трудом удалось уладить сотрудникам правоохранительных органов Крыма. Как стало известно ФАН, водитель автобуса забрал у женщины банковскую карту и заставил ее ехать до конечной остановки маршрута.

В ОМВД России по Балаклавскому району 26 мая поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что водитель маршрутного такси забрал принадлежащее ей имущество. В ответ на это женщина прихватила из салона транспортного средства наручные часы. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако к тому времени конфликт был уже улажен.

«У меня имеются архивные документы, которые записаны на бобину, — рассказала ФАН 46-летняя участница событий. — Я отвезла их на телевидение, чтобы попытаться расшифровать. На обратном пути я села в маршрутное такси №71».

У женщины не было с собой наличных денег и поэтому она попыталась оплатить проезд банковской картой. Однако водитель стал утверждать, что на ней отсутствуют средства.

«Он не хотел меня отпускать и сказал, чтобы я ехала вместе с ним до конечной остановки, — продолжила местная жительница. — Я подчинилась его требованию. Ехала и любовалась природой, которая открылась из окна маршрутки. Мне кажется, что я ему понравилась. Он мне говорил о своем желании пообщаться».

На конечной остановке водитель предложил женщине решить вопрос с оплатой проезда, при этом отказался снова приложить карту к терминалу.

«Я вышла из автобуса и прошла несколько метров. Потом поняла, что забыла забрать свою банковскую карту, но мужчина не захотел ее отдавать и покинул транспортное средство. В этот момент я увидела часы, которые лежали на сидении. Я их взяла и предложила совершить обмен — шофер отказался. Тогда я позвонила в полицию. Воспользовавшись отсутствием водителя, я забрала свои вещи, бросила обратно часы и помахала ему ручкой на прощание», — резюмировала участница конфликта.

Полицейские взяли объяснения у участников конфликта и отпустили их по домам. Скорее всего, по данному факту будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.