Совет отцов России выступил против охраны школ за счет родителей

Москва, 27 мая. Безопасность детей в российских школах должна обеспечиваться в рамках единой системы. Сейчас в разных субъектах и образовательных учреждениях этот вопрос решается по-разному. Такое мнение в интервью ФАН выразил глава Совета отцов России, председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Он прокомментировал слова директора школы №175, где 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек и пострадали 24. Амина Галеева заявила, что школа не охранялась из-за отказа родителей платить за это деньги. Диалог с ней по этому поводу ранее озвучил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также добавил, что договор об охране был, но школа не охранялась.

«Сейчас — мы все хорошо это знаем — на 90% школы решают за счет родителей вопросы по охране, по ремонту и так далее. Кто во что горазд, кто на что способен — каждый поступает исходя из своих представлений и возможностей. Но этого не должно быть», — заявил Андрей Коченов.

Председатель Совета отцов России подчеркнул, что в решении этого вопроса важно не идти по пути чрезмерного ужесточения требований безопасности и введения ограничений.

«В крепости школы не надо превращать и ров с водой вокруг рыть, но раз происходят такие случаи, охрана должна быть профессиональной. Совершенно точно это нужно делать системно. Этим должно заниматься, на мой взгляд, Министерство просвещения, привлекать Росгвардию или сотрудников ЧОП. Это должна быть единая система охраны школ. И, конечно, за это не должны платить родители, потому что это несистемный, непрофессиональный подход», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт обратил внимание на то, что обеспечение охраны — это всего лишь одно из необходимых направлений работы по предотвращению подобных трагедий.

«Мы можем далеко уйти, идя по пути исключительно силовому, когда превращаем школы в режимные объекты, ставим решетки на окна... Но это тупиковый путь: всегда найдется способ это обойти и совершить нечто ужасное. Сегодня существует проблема повышенной агрессии среди учащихся. Нужно заниматься воспитанием и профилактикой таких случаев, чтобы вернуться к тем блаженным временам, когда для охраны школ будет достаточно «бабы Дуси» и любой родитель сможет прийти в школу и чувствовать себя там как дома», — добавил Коченов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал произошедшую в казанской школе трагедию, выступая на военно-научной конференции. Кроме обсуждения вопроса охраны школы №175 он отметил, что 50% из всех поручений, которые были сделаны на федеральном уровне после аналогичной трагедии в Керчи, так и не были исполнены.