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18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
Создатель Nexta обратился к властям Польши с просьбой усилить его охрану
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Совет отцов России выступил против охраны школ за счет родителей

  /   Обновлено: 27 мая 2021 18:47
Общество
Совет отцов России выступил против охраны школ за счет родителей
ПолитРоссия  / 

Москва, 27 мая. Безопасность детей в российских школах должна обеспечиваться в рамках единой системы. Сейчас в разных субъектах и образовательных учреждениях этот вопрос решается по-разному. Такое мнение в интервью ФАН выразил глава Совета отцов России, председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Он прокомментировал слова директора школы №175, где 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек и пострадали 24. Амина Галеева заявила, что школа не охранялась из-за отказа родителей платить за это деньги. Диалог с ней по этому поводу ранее озвучил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он также добавил, что договор об охране был, но школа не охранялась.

«Сейчас — мы все хорошо это знаем — на 90% школы решают за счет родителей вопросы по охране, по ремонту и так далее. Кто во что горазд, кто на что способен — каждый поступает исходя из своих представлений и возможностей. Но этого не должно быть», — заявил Андрей Коченов.

Председатель Совета отцов России подчеркнул, что в решении этого вопроса важно не идти по пути чрезмерного ужесточения требований безопасности и введения ограничений.

«В крепости школы не надо превращать и ров с водой вокруг рыть, но раз происходят такие случаи, охрана должна быть профессиональной. Совершенно точно это нужно делать системно. Этим должно заниматься, на мой взгляд, Министерство просвещения, привлекать Росгвардию или сотрудников ЧОП. Это должна быть единая система охраны школ. И, конечно, за это не должны платить родители, потому что это несистемный, непрофессиональный подход», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт обратил внимание на то, что обеспечение охраны — это всего лишь одно из необходимых направлений работы по предотвращению подобных трагедий.

«Мы можем далеко уйти, идя по пути исключительно силовому, когда превращаем школы в режимные объекты, ставим решетки на окна... Но это тупиковый путь: всегда найдется способ это обойти и совершить нечто ужасное. Сегодня существует проблема повышенной агрессии среди учащихся. Нужно заниматься воспитанием и профилактикой таких случаев, чтобы вернуться к тем блаженным временам, когда для охраны школ будет достаточно «бабы Дуси» и любой родитель сможет прийти в школу и чувствовать себя там как дома», — добавил Коченов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал произошедшую в казанской школе трагедию, выступая на военно-научной конференции. Кроме обсуждения вопроса охраны школы №175 он отметил, что 50% из всех поручений, которые были сделаны на федеральном уровне после аналогичной трагедии в Керчи, так и не были исполнены.

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школы охрана школ совет отцов россии
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