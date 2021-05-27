Читинские чиновники стали фигурантами дела из-за аварийного дома

Чита, 27 мая. В Чите возбуждено уголовное дело против чиновников, которые уже почти год не расселяют аварийный дом.

В настоящее время в 60 квартирах проживает 148 человек. Несмотря на то, что в июле прошлого года дом был признан аварийным, администрация до сих пор не предприняла никаких мер по обеспечению безопасности жильцов.

Согласно информации следствия, экспертная комиссия летом прошлого года признала дом подлежащим сносу. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что властям необходимо порядка 300 млн рублей для расселения жильцов.

Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за трещины на фасаде девятиэтажки, сообщал ФАН. Предполагается, что фундамент дома был поврежден во время работ по подключению здания к сетям водоснабжения.