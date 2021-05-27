Мужчина упал без сознания на крыльце супермаркета в Петербурге и умер

Санкт-Петербург, 27 мая. В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после смерти в больнице местного жителя, сообщил ФАН источник в экстренных службах города.

Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, а также открытую рану лобной области. В тяжелом состоянии он был помещен в операционную. Несмотря на усилия специалистов городской больницы №3 пациент скончался, не приходя в сознание.

В ходе проверки выяснилось, что погибший в день инцидента сидел на ступеньках супермаркета на проспекте Луначарского. У него была перемотана голова, потерпевший покачивался и сползал со ступенек. Скорую помощь ему вызвали случайные прохожие.

По данным источника ФАН, предполагается, что смерть местного жителя не носит криминальный характер.