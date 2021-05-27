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27 мая 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
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Рудковскую раскритиковали за попытку «уплыть» от Плющенко

Шоу-бизнес
Рудковскую раскритиковали за попытку «уплыть» от Плющенко
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 27 мая. Новая публикация продюсера Яны Рудковской спровоцировала жаркие споры в Сети. Поклонники заподозрили светскую львицу в желании расстаться с фигуристом Евгением Плющенко.

Скандально известная блондинка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором позирует под вспышки фотокамер на роскошной яхте. Компанию ей составила еще одна длинноногая особа — модельер Анастасия Задорина. Продюсер с гордостью отметила, что вся Москва-река у ее ног, и заявила, что уходит от мужа.

«И Москва-река у наших ног с Настей. <...> Женя, я уплываю», — неоднозначно подписала публикацию Рудковская.

Однако ниже она добавила, что «уплывает» ненадолго: лишь до вечера. Но на это уже взбудораженные фолловеры звездного аккаунта не обратили внимание. Многие хейтеры отметили, что звезде некуда деваться, поскольку всех уже тошнит от ее выходок, и фигурист единственный, кто готов ее терпеть, передает «Дни.ру».

«Да куда ж вы поплывете со своим тошнотворным контентом? Кто, кроме Евгения, терпеть вас будет?»;

«Когда же мамашка занимается грудничком, каждый день на тусовках?! А теперь еще и от мужа уходите»;

«Видимо, Евгений после вашего заплыва сможет наконец-то нормально заняться жизнью. Яна, прекратите говорить глупости», — резко отметили пользователи соцсети.

Рудковская привыкла к многочисленной критике от фолловеров, которые уверены, что она зря решилась на второго сына. Но продюсера это не останавливает, она заявила, что хочет попытаться увеличить состав семьи.

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плющенко рудковская задорина
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