Рудковскую раскритиковали за попытку «уплыть» от Плющенко

Москва, 27 мая. Новая публикация продюсера Яны Рудковской спровоцировала жаркие споры в Сети. Поклонники заподозрили светскую львицу в желании расстаться с фигуристом Евгением Плющенко.

Скандально известная блондинка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором позирует под вспышки фотокамер на роскошной яхте. Компанию ей составила еще одна длинноногая особа — модельер Анастасия Задорина. Продюсер с гордостью отметила, что вся Москва-река у ее ног, и заявила, что уходит от мужа.

«И Москва-река у наших ног с Настей. <...> Женя, я уплываю», — неоднозначно подписала публикацию Рудковская.

Однако ниже она добавила, что «уплывает» ненадолго: лишь до вечера. Но на это уже взбудораженные фолловеры звездного аккаунта не обратили внимание. Многие хейтеры отметили, что звезде некуда деваться, поскольку всех уже тошнит от ее выходок, и фигурист единственный, кто готов ее терпеть, передает «Дни.ру».

«Да куда ж вы поплывете со своим тошнотворным контентом? Кто, кроме Евгения, терпеть вас будет?»; «Когда же мамашка занимается грудничком, каждый день на тусовках?! А теперь еще и от мужа уходите»; «Видимо, Евгений после вашего заплыва сможет наконец-то нормально заняться жизнью. Яна, прекратите говорить глупости», — резко отметили пользователи соцсети.

Рудковская привыкла к многочисленной критике от фолловеров, которые уверены, что она зря решилась на второго сына. Но продюсера это не останавливает, она заявила, что хочет попытаться увеличить состав семьи.