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27 мая 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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Сестра пострадавшего в Салавате пешехода начала собственное расследование

Происшествия
Сестра пострадавшего в Салавате пешехода начала собственное расследование
Россия 1  /  Prt Scr / Прямой эфир

Уфа, 27 мая. Сестра пешехода из Салавата Кристина Арсланова начала собственное расследование резонансного ДТП. По ее словам, очевидцы боятся давать показания, поскольку отец водителя — депутат.

Гости студии телеканала «Россия-1» обсудили резонансное ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 мая в башкирском Салавате. Напомним, BMW X6, за рулем которого был 19-летний сын местного депутата Герман Ханмурзин, сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. На передачу «Прямой эфир» пришла сестра пострадавшего Вильдана Давлетханова Кристина Арсланова, которая начала собственное расследование. Со слов родственницы, юноша по непонятным причинам целую неделю оставался в больнице Салавата, где даже нет КТ.

«Нашего Вильдана всего несколько дней назад транспортировали в Уфу, дабы сделать должное медицинское обследование. Я настаивала, ходила в больницу со съемочной группой, но нам говорили: «Нетранспортабелен»», — рассказала девушка.

По словам башкирки, ей пишут очевидцы ДТП, которые боятся давать показания из-за высокого положения семьи водителя-лихача. Кристина добавила, что отца юноши за рулем BMW действительно знают все, ведь Ильдар Ханмурзин — далеко не последний в Салавате человек со связями. Сам депутат с 25-летним стажем заявил, что находился на постоянной связи с лечащим врачом Вильдана в Салавате и готов помочь всем необходимым. В то же время в больнице утверждают, что народного избранника не видели и не общались с ним.

Кристина Арсланова также обратила внимание на то, что камеры видеонаблюдения на доме, рядом с которым произошло ДТП, не работали в момент аварии. Компании, которые обслуживают эти технические установки, не могут назвать точных сроков отключения сигнала. Девушка убеждена, что если бы им нечего было скрывать, такой путаницы не возникло бы.

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дтп башкортостан наезд пешеход прямой эфир салават BMW X6
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