Сестра пострадавшего в Салавате пешехода начала собственное расследование

Уфа, 27 мая. Сестра пешехода из Салавата Кристина Арсланова начала собственное расследование резонансного ДТП. По ее словам, очевидцы боятся давать показания, поскольку отец водителя — депутат.

Гости студии телеканала «Россия-1» обсудили резонансное ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 мая в башкирском Салавате. Напомним, BMW X6, за рулем которого был 19-летний сын местного депутата Герман Ханмурзин, сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. На передачу «Прямой эфир» пришла сестра пострадавшего Вильдана Давлетханова Кристина Арсланова, которая начала собственное расследование. Со слов родственницы, юноша по непонятным причинам целую неделю оставался в больнице Салавата, где даже нет КТ.

«Нашего Вильдана всего несколько дней назад транспортировали в Уфу, дабы сделать должное медицинское обследование. Я настаивала, ходила в больницу со съемочной группой, но нам говорили: «Нетранспортабелен»», — рассказала девушка.

По словам башкирки, ей пишут очевидцы ДТП, которые боятся давать показания из-за высокого положения семьи водителя-лихача. Кристина добавила, что отца юноши за рулем BMW действительно знают все, ведь Ильдар Ханмурзин — далеко не последний в Салавате человек со связями. Сам депутат с 25-летним стажем заявил, что находился на постоянной связи с лечащим врачом Вильдана в Салавате и готов помочь всем необходимым. В то же время в больнице утверждают, что народного избранника не видели и не общались с ним.

Кристина Арсланова также обратила внимание на то, что камеры видеонаблюдения на доме, рядом с которым произошло ДТП, не работали в момент аварии. Компании, которые обслуживают эти технические установки, не могут назвать точных сроков отключения сигнала. Девушка убеждена, что если бы им нечего было скрывать, такой путаницы не возникло бы.