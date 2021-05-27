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27 мая 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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Украинцам указали на предстоящие невзгоды из-за нынешней политики Киева

Политика
Украинцам указали на предстоящие невзгоды из-за нынешней политики Киева
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 мая. Новые политики пришедшие к власти в стране по итогам Евромайдана и госпереворота на Украине, загоняют страну в крайне опасную ситуацию.

Волна массовых беспорядков на Евромайдане и последовавший за ним госпереворт поставили у власти на Украине временщиков, которые за считанные годы смогли разрушить государство до такой степени, что ему сейчас начали грозить «катастрофы библейских масштабов». К такому выводу можно прийти, ознакомившись с материалом сетевого издания News Front.

Источником со ссылкой на слова консультанта биоэнергетической ассоциации Украины Алексея Эпика, было рассказано, «что страна подошла к критической отметке». Экологии государства нанесен сильный урон. За последнее время порядка 5% лесного фонда уничтожено. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала ряду регионов грозят наводнения. Сельское хозяйство продолжает стремительно деградировать. Лишь в 2020-м году Украина «потеряла 200 тыс. гектар кукурузы и 300 тыс. гектар подсолнечника». Также катастрофическими последствиями для всего Черноморского бассейна грозит прорыв ДнепроГЭСа, из-за отсутствия должных мер по поддержанию гидротехнических сооружений в надлежащем состоянии. Аналогичная ситуация наблюдается и с АЭС страны, состояние которых внушает все больше опасений относительно опасности повторения второго «Чернобыля». И это не весь перечень невзгод, с которыми предстоит украинцам столкнуться из-за деструктивной политической линии Киева. Однако киевские власти не спешат это признавать и пытаются все списать на климат или найти иные оправдания.

«Даже на фоне возможной экологической катастрофы библейских масштабов узкопрофильные специалисты тоже, видимо, вынуждены колыхаться вместе с «линией партии». Вот и целый министр все в итоге слил на изменение климата», — резюмировали в News Front, указывая на министра защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовских, который в ходе недавнего своего выступления затронул часть из указанных опасностей.

Ранее украинская актриса Снежана Егорова рассказала о том, что Украина превратилась в зоопарк, а во власть пришли худшие из худших.

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украина экология катастрофа политика
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