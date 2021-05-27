Киев, 27 мая. Новые политики пришедшие к власти в стране по итогам Евромайдана и госпереворота на Украине, загоняют страну в крайне опасную ситуацию.

Волна массовых беспорядков на Евромайдане и последовавший за ним госпереворт поставили у власти на Украине временщиков, которые за считанные годы смогли разрушить государство до такой степени, что ему сейчас начали грозить «катастрофы библейских масштабов». К такому выводу можно прийти, ознакомившись с материалом сетевого издания News Front.

Источником со ссылкой на слова консультанта биоэнергетической ассоциации Украины Алексея Эпика, было рассказано, «что страна подошла к критической отметке». Экологии государства нанесен сильный урон. За последнее время порядка 5% лесного фонда уничтожено. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала ряду регионов грозят наводнения. Сельское хозяйство продолжает стремительно деградировать. Лишь в 2020-м году Украина «потеряла 200 тыс. гектар кукурузы и 300 тыс. гектар подсолнечника». Также катастрофическими последствиями для всего Черноморского бассейна грозит прорыв ДнепроГЭСа, из-за отсутствия должных мер по поддержанию гидротехнических сооружений в надлежащем состоянии. Аналогичная ситуация наблюдается и с АЭС страны, состояние которых внушает все больше опасений относительно опасности повторения второго «Чернобыля». И это не весь перечень невзгод, с которыми предстоит украинцам столкнуться из-за деструктивной политической линии Киева. Однако киевские власти не спешат это признавать и пытаются все списать на климат или найти иные оправдания.

«Даже на фоне возможной экологической катастрофы библейских масштабов узкопрофильные специалисты тоже, видимо, вынуждены колыхаться вместе с «линией партии». Вот и целый министр все в итоге слил на изменение климата», — резюмировали в News Front, указывая на министра защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовских, который в ходе недавнего своего выступления затронул часть из указанных опасностей.

Ранее украинская актриса Снежана Егорова рассказала о том, что Украина превратилась в зоопарк, а во власть пришли худшие из худших.