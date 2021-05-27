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27 мая 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
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Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии

Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 мая. В четверг Петербург отмечает свое 318-летие. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в беседе с ФАН в день рождения Северной столицы пожелал россиянам завершения пандемии коронавируса.

Друзь обратил внимание, что коронавирус изрядно измотал граждан не только России, но и всего мира. Участник интеллектуальных игр пожелал в день рождения своего родного города, чтобы COVID-19, наконец, отступил.    

«Поздравляю всех граждан. Желаю пережить эту эпидемию как можно скорее. Выйти из эпидемии целыми и невредимыми», — пожелал собеседник агентства.

Многие известные личности уже успели поздравить и город, и его жителей с праздником. Так, актер Борис Щербаков рассказал ФАН о своем отношении к городу на Неве. Певица Татьяна Буланова тоже не осталась в стороне и пожелала Петербургу активного роста и развития.

Мероприятия, посвященные Дню города, будут организованы в оффлайн-формате, однако будет их не так много и пройдут они не с таким размахом, как в годы до пандемии. День рождения Северной столицы выпал на четверг, поэтому основная программа будет перенесена на выходные дни. Горожане и гости города будут праздновать три дня.

В четверг петербуржцам выпала возможность посетить выставку-ярмарку на Дворцовой площади и познакомиться со знаменитыми писателями. Любой желающий смог помочь «каменному имениннику» и вышел на уборку набережной Финского залива. О том, какие мероприятия пройдут в выходные дни, рассказывает гид ФАН.

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