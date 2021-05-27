Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии

Санкт-Петербург, 27 мая. В четверг Петербург отмечает свое 318-летие. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в беседе с ФАН в день рождения Северной столицы пожелал россиянам завершения пандемии коронавируса.

Друзь обратил внимание, что коронавирус изрядно измотал граждан не только России, но и всего мира. Участник интеллектуальных игр пожелал в день рождения своего родного города, чтобы COVID-19, наконец, отступил.

«Поздравляю всех граждан. Желаю пережить эту эпидемию как можно скорее. Выйти из эпидемии целыми и невредимыми», — пожелал собеседник агентства.

Многие известные личности уже успели поздравить и город, и его жителей с праздником. Так, актер Борис Щербаков рассказал ФАН о своем отношении к городу на Неве. Певица Татьяна Буланова тоже не осталась в стороне и пожелала Петербургу активного роста и развития.

Мероприятия, посвященные Дню города, будут организованы в оффлайн-формате, однако будет их не так много и пройдут они не с таким размахом, как в годы до пандемии. День рождения Северной столицы выпал на четверг, поэтому основная программа будет перенесена на выходные дни. Горожане и гости города будут праздновать три дня.

В четверг петербуржцам выпала возможность посетить выставку-ярмарку на Дворцовой площади и познакомиться со знаменитыми писателями. Любой желающий смог помочь «каменному имениннику» и вышел на уборку набережной Финского залива. О том, какие мероприятия пройдут в выходные дни, рассказывает гид ФАН.