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18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
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Перуанские шаманы предсказали исход президентских выборов

Латинская Америка
Перуанские шаманы предсказали исход президентских выборов
flickr.com  / 

Лима, 27 мая. Группа перуанских шаманов исполнила традиционный ритуал, чтобы предсказать, кто станет победителем второго тура президентских выборов в Перу, который состоится 6 июня. На священном холме Сан-Кристобаль кудесники обратились к местному языческому божеству, Пачамаме, пишет Reuters, представив ей портреты кандидатов — социалиста Педро Кастильо и лидера правых консерваторов Кейко Фухимори.

Перу с тревогой ожидает исхода выборов, поскольку оба кандидата придерживаются достаточно радикальных позиций.

Кастильо обещает переписать Конституцию страны и вернуть в страну большую часть прибылей от горнодобывающей индустрии, национализировав или поставив под государственный контроль компании, контролируемые иностранными инвесторами, такими как американская корпорация Newport и канадская Barrick Gold.

Со своей стороны, Кейко Фухимори является убежденной сторонницей политики своего отца, которого называет «лучшим президентом в истории Перу» — и который в настоящее время отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления против прав человека, а также заслужил прозвище «самого коррумпированного диктатора в истории». Саму Кейко также обвиняют в коррупции — в начале марта 2021 года Генпрокуратура Перу предъявила ей обвинения в «участии в организованной преступности, отмывании денег, препятствовании правосудию и лжесвидетелсьтве». Если она сможет стать президентом, все обвинения будут «заморожены» до конца ее срока у власти.

Перуанские шаманы предсказали исход президентских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Шаманы окуривали фотографии кандидатов дымом, били в трещотки и играли при этом на традиционных духовых инструментах. Другие разбрасывали лепестки цветов и указывали на фотографии металлическими мечами.

Однозначного предсказания шаманам добиться не удалось.

«Я вижу, что следующий президент будет мужчиной, — провозгласил шаман Вальтер Аларкон. — Мы проверили обоих».

Перуанские шаманы предсказали исход президентских выборов
flickr.com  / 

«Я вижу, что это Кейко придет к власти, и когда придет, надо будет сделать так, чтобы она правила наилучшим образом», — отвечает ему шаманка Ана Мария Симеон.

Шаманы из северного Перу, которое считается избирательной «вотчиной» социалиста Педро Кастильо, заявили, что проводят ритуалы в поддержку своего кандидата.

«Мы пришли с благовонием из четырех элементов… Мы пришли поддержать сеньора Педро Кастильо, потому что видим, что многие его не хотят видеть и не хотят, чтобы он встал во главе Перу. Мы пришли поддержать его добрыми ветрами», — приводит Reuters слова шамана Хуана де Диоса.

Предвыборная обстановка в Перу резко обострилась за две недели до второго тура выборов, который состоится 6 июня. 23 мая несколько неизвестных совершили массовое убийство в удаленном поселке Сан-Мигель-дель-Эне, расположенном в одном из крупнейших центров производства наркотиков в Латинской Америке.

На месте убийства были найдены листовки с серпом и молотом, написанные от лица «Военизированной коммунистической партии Перу» — осколка радикальной маоистской террористической группировки «Сияющий путь» (Sendero Luminoso), которая несколько десятков лет вела кровавую войну против перуанского правительства. Террористы угрожали расправой всем, кто посмеет голосовать за Кейко Фухимори.

Массовое убийство резко обострило предвыборное противостояние: сторонники Фухимори и СМИ постарались напомнить всем, что Педро Кастильо подозревали в связях с боевиками «Сияющего пути» и его политического отделения MOVADEF. Кандидат от социалистов отверг обвинения и заявил, что «терроризму не может быть оправдания».

Еще на прошлой неделе опросы показывали, что Кастильо опережает Фухимори со значительным перевесом — за него готовы были проголосовать 45% опрошенных граждан против 35% за кандидата от консерваторов. Однако новые обвинения могут поменять картину всего за две недели до выборов.

Перуанские шаманы предсказали исход президентских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

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президентские выборы перу кейко фухимори педро кастильо
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