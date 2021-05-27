Глава МИД ФРГ рассказал о рассмотрении Евросоюзом санкций против Минска

Берлин, 27 мая. Евросоюз рассматривает все возможные варианты санкционного давления в отношении Белоруссии, заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

Министр не исключил, что ЕС запретит Минску выпуск гособлигаций в евро. Также Маас допустил, что могут быть приняты санкции по транзиту газа через территорию Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Евросоюза на посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, в Кремле не видят какого-либо стремления Брюсселя детально проанализировать ситуацию.