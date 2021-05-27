Основательница Wildberries претендует на место в наблюдательном совете ВТБ

Москва, 27 мая. Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в наблюдательный совет ВТБ. Соответствующей информацией поделились два источника.

Наблюдательный совет рассмотрит решение о включении предпринимательницы Татьяны Бакальчук в качестве независимого члена. Окончательный состав будет утвержден на годовом общем собрании акционеров ВТБ, которое состоится 30 июня. Ожидается, что набсовет покинут глава финучреждения «Траст» Александр Соколов и руководитель «Открытия» Михаил Задорнов, передает РБК.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Григоренко, первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг должны остаться в наблюдательном совете.

Учредитель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук ранее вошла в топ-15 богатейших граждан России.