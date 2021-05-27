В Приозерском районе Ленобласти нашли захоронение останков времен ВОВ

Санкт-Петербург, 27 мая. Сотрудники поискового отряда РККА Санкт-Петербурга во время раскопок в лесном массиве вблизи деревни Ольховка обнаружили останки солдатского захоронения ВОВ.

Всего поисковики откопали порядка 35 пакетов с человеческими останками. Помимо черепов и костей, была найдена военная каска, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В лесу на трех участках проходила работа по раскопкам и подъему останков 1939–1940 годов. Предположительно, были обнаружены следы бойцов и командиров Красной армии. Кости передали для хранения главе МО Петровского сельского поселения Алексею Левину.

Могилы мирных жителей, погибших в ВОВ, нашли в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области, сообщал ФАН. В земле были закопаны граждане, в том числе женщины и дети, убитые нацистскими карателями в годы оккупации региона.