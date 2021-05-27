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27 мая 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
Создатель Nexta обратился к властям Польши с просьбой усилить его охрану
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Манукян назвал нашей общей победой самоликвидацию «Открытой России»

Общество
Манукян назвал нашей общей победой самоликвидацию «Открытой России»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Исполнительный директор движения «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности этой организации. Закрыты отделения в регионах, а члены движения исключены из организации. Блогер и журналист Вадим Манукян, который на протяжении нескольких месяцев вел свое расследование о деятельности этой организации, высказался на предмет закрытия «Открытой России».

Я считаю, что самоликвидация движения «Открытая Россия» — это наша общая победа. После того, как под тяжестью грядущих приговоров по экстремизму разбежались кто куда представители структур Навального, теперь еще и детище Ходорковского разобралось с тем, что ему и его сторонникам светит нежелательность в будущем. Знаковым в этом плане стало дело Анастасии Шевченко, о котором я написал ряд материалов в 2020 году и провел свое журналистское расследование. Это дело стало первым по деятельности нежелательной организации «Открытая Россия» в нашей стране. Шевченко получила в итоге четыре года условно, но дело вовсе не в этой санкции. Данный приговор впервые официально связал деятельность признанной нежелательной британской организации Михаила Ходорковского и членов одноименного российского движения. Таким образом, когда Пивоваров говорит о том, что в ближайшее время будет ужесточена статья 284.1 УК РФ, по которой участники местной «Открытки» регулярно получают штрафы и против них возбуждаются уголовные дела, он прекрасно осознает, к чему это в итоге приведет его лично и остальных представителей «Открытой России».

Очевидно, что структуры Навального и организации Ходорковского распадутся, а бывшие их лидеры постепенно перейдут на полулегальное и даже на нелегальное положение. Однако самое важное в данном действе — это то, что под знаменем Навального и Ходорковского теперь больше никто не прорвется в органы власти. Авантюристы и реваншисты долгие годы морочили голову российскому обществу. Те структуры, которые они создали, предположительно, пытались прорваться в российскую власть для того, чтобы она стала послушной воле «западных партнеров».

Но нам не нужны новые 90-е! Россиянам не нужна смута! А справедливости мы добьемся сами, без любителей собирать донаты и получать западные гранты!

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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ходорковский навальный открытая россия вадим манукян
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