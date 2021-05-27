Манукян назвал нашей общей победой самоликвидацию «Открытой России»

Исполнительный директор движения «Открытая Россия»1 (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности этой организации. Закрыты отделения в регионах, а члены движения исключены из организации. Блогер и журналист Вадим Манукян, который на протяжении нескольких месяцев вел свое расследование о деятельности этой организации, высказался на предмет закрытия «Открытой России».

Я считаю, что самоликвидация движения «Открытая Россия» — это наша общая победа. После того, как под тяжестью грядущих приговоров по экстремизму разбежались кто куда представители структур Навального, теперь еще и детище Ходорковского разобралось с тем, что ему и его сторонникам светит нежелательность в будущем. Знаковым в этом плане стало дело Анастасии Шевченко, о котором я написал ряд материалов в 2020 году и провел свое журналистское расследование. Это дело стало первым по деятельности нежелательной организации «Открытая Россия» в нашей стране. Шевченко получила в итоге четыре года условно, но дело вовсе не в этой санкции. Данный приговор впервые официально связал деятельность признанной нежелательной британской организации Михаила Ходорковского и членов одноименного российского движения. Таким образом, когда Пивоваров говорит о том, что в ближайшее время будет ужесточена статья 284.1 УК РФ, по которой участники местной «Открытки» регулярно получают штрафы и против них возбуждаются уголовные дела, он прекрасно осознает, к чему это в итоге приведет его лично и остальных представителей «Открытой России».

Очевидно, что структуры Навального и организации Ходорковского распадутся, а бывшие их лидеры постепенно перейдут на полулегальное и даже на нелегальное положение. Однако самое важное в данном действе — это то, что под знаменем Навального и Ходорковского теперь больше никто не прорвется в органы власти. Авантюристы и реваншисты долгие годы морочили голову российскому обществу. Те структуры, которые они создали, предположительно, пытались прорваться в российскую власть для того, чтобы она стала послушной воле «западных партнеров».

Но нам не нужны новые 90-е! Россиянам не нужна смута! А справедливости мы добьемся сами, без любителей собирать донаты и получать западные гранты!

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ