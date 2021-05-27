Замглавврача роддома в Красноярске стала фигурантом дела о торговле детьми

Красноярск, 27 мая. Заместителя главного врача роддома подозревают в халатности, из-за которой 14 новорожденных детей были проданы китайским семьям, передает СУ СКР по региону.

Сотрудница перинатального центра Красноярского края отвечала за выписку новорожденных и их передачу либо законным представителям, либо органам опеки. Однако из-за пренебрежения должностными полномочиями малышей отдали постороннему лицу, который представлял интересы граждан Китая.

Следственные органы возбудили дело о похищении младенца в Московской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Две женщины убедили хозяйку квартиры, что ее сыну нужна медицинская помощь, и выкрали его.