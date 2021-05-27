МИД Швейцарии раскрыл, кто примет решение о месте встречи Путина и Байдена

Берн, 27 мая. Решение о месте встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом примут РФ и США. Об этом заявили в МИД Швейцарии.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Внешнеполитическое ведомство Швейцарии заявило, что решение о месте проведения саммита будут принимать Россия и США. Местные дипломаты оказывают содействие в выборе площадки для встречи, отметила пресс-секретарь швейцарского постпредставительства при отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Байден и Путин проведут переговоры в «Интерконтинентале». Политики могут встретиться в любом отеле.