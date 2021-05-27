Россиянам рассказали, как правильно избавляться от клещей

Москва, 27 мая. Клеща с поверхности кожи необходимо удалять как можно скорее. Если нет возможности обратиться к специалисту за квалифицированной помощью, то делать это лучше самостоятельно.

О методах избавления от кусающего паразита рассказала заведующая отделом медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина. Она отметила, что при обнаружении клеща не стоит бояться и тянуть его. Специалист посоветовала выполнить ряд процедур, чтобы снять его правильно.

Людмила Ганушкина заявила, что не стоит обрабатывать клеща керосином или бензином. Необходимо подвести к клещу большой и указательный пальцы, а затем не рывком, а с помощью техники раскачки аккуратно достать паразита. Если пациент услышит звук хлопка, то значит клещ вышел с хоботком, рассказала эксперт в интервью «Радио 1»

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