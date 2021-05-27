Ростех анонсировал экспортные поставки модернизированных автоматов СР.3М

Москва, 27 мая. Спецподразделения получат в рамках экспортных поставок партию усовершенствованных моделей малогабаритных автоматов СР.3М калибра 9 мм.

Согласно информации пресс-службы Ростеха, изюминка модернизированного образца заключается в съемном глушителе, который превращает штурмовой автомат для боя на коротких дистанциях в снайперскую винтовку. Она может поражать цели на дальности свыше 300 метров.

«Надежность оружия, простота эксплуатации, возможность установки ночных и снайперских прицелов, а также других специальных средств делают наше оружие известным и популярным по всему миру. Рособоронэкспорт подписал новый контракт на поставку автоматов СР.3М иностранному партнеру», — говорится в официальном сообщении.

На этом разработки в России не заканчиваются — по имеющейся информации, в Ростехе работают над созданием однодвигательного легкого тактического истребителя, который станет первым подобным воздушным судном в России.