Российский юрист оценил возможность компенсации морального ущерба от курильщиков

Москва, 27 мая. Право россиян, которые страдают от курящих соседей, возместить моральный ущерб, прокомментировал юрист Юрий Капштык.

Реализовать процедуру возмещения компенсации будет практически невозможно. Такое мнение в беседе с «Радио 1» выразил юрист, член общественного совета Росздравнадзора, руководитель группы медиации Юрий Капштык.

Дело в том, что в России нет системы, которая бы позволила количественно выразить возмещение морального ущерба. Российское законодательство предусматривает понятие «моральный вред», но не дает алгоритм для его оценки.

До этого глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что жители России могут потребовать компенсацию морального ущерба от курильщиков. Право на защиту от табачного дыма обеспечивает экологическое благополучие человека.