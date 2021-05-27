Литовкин раскрыл смысл морской провокации Британии у берегов Крыма

Москва, 27 мая. Провокации НАТО скрывают под собой попытки изучить военный потенциал России. Таким образом Альянс готовится новой войне, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В комментарии для «Царьграда» аналитик обратил внимание на инцидент, произошедший минувшей осенью у берегов Крыма. Тогда британский военный корабль нарушил государственную границу РФ у мыса Херсонес. Более того, когда эсминец попросили покинуть территориальные воды России, капитан судна сослался на плохой сигнал. Корабль удалось выдворить в нейтральные воды. Но этот инцидент далеко не единственный, отмечает Литовкин. Такого рода провокации он называет «прощупыванием возможностей российских вооруженных сил».

«И то, что британец, после того как понял, что он попал, что называется, в прицел, быстро отвернул, это говорит о том, что он пощупал, убедился, что могут врезать, и отвалил», — продолжил эксперт.

Сейчас на Россию оказывают серьезное военное давление. С этой целью корабли стран НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря. Здесь, среди прочего, развернулись крупнейшие учения Альянса за последние 25 лет. Все это является демонстрацией не просто силы Запада, но и готовности начать третью мировую войну.

«Все свидетельствует о том, что у нас очень плохие отношения с Западом. И все балансирует на грани третьей мировой войны», — подытожил Литовкин.

В частности, как сообщает сайт 360tv.ru, силы НАТО в рамках серии учений отрабатывали высадку спецназа в Крыму.