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27 мая 18:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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Литовкин раскрыл смысл морской провокации Британии у берегов Крыма

Армия
Литовкин раскрыл смысл морской провокации Британии у берегов Крыма
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 мая. Провокации НАТО скрывают под собой попытки изучить военный потенциал России. Таким образом Альянс готовится новой войне, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В комментарии для «Царьграда» аналитик обратил внимание на инцидент, произошедший минувшей осенью у берегов Крыма. Тогда британский военный корабль нарушил государственную границу РФ у мыса Херсонес. Более того, когда эсминец попросили покинуть территориальные воды России, капитан судна сослался на плохой сигнал. Корабль удалось выдворить в нейтральные воды. Но этот инцидент далеко не единственный, отмечает Литовкин. Такого рода провокации он называет «прощупыванием возможностей российских вооруженных сил».

«И то, что британец, после того как понял, что он попал, что называется, в прицел, быстро отвернул, это говорит о том, что он пощупал, убедился, что могут врезать, и отвалил», — продолжил эксперт.

Сейчас на Россию оказывают серьезное военное давление. С этой целью корабли стран НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря. Здесь, среди прочего, развернулись крупнейшие учения Альянса за последние 25 лет. Все это является демонстрацией не просто силы Запада, но и готовности начать третью мировую войну.

«Все свидетельствует о том, что у нас очень плохие отношения с Западом. И все балансирует на грани третьей мировой войны», — подытожил Литовкин.

В частности, как сообщает сайт 360tv.ru, силы НАТО в рамках серии учений отрабатывали высадку спецназа в Крыму.

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россия нато британия литовкин
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