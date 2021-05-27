Шойгу продемонстрировал Путину макет будущего Главного музея Вооруженных сил РФ

Москва, 27 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет Главного музея Вооруженных сил РФ, который планируется построить в парке «Патриот».

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в музее планируется разместить около 740 тысяч экспонатов.

«Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги —– все то, что у нас сегодня хранится. У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках — 43 тысячи разных стволов», — уточнил Шойгу.

Министр обороны попросил президента оказать помощь проекту будущего музея. Кроме этого, Шойгу подчеркнул, что общая площадь комплекса составит почти 150 тысяч квадратных метров и будет располагаться в Подмосковье.