Санкции Евросоюза против Сирии продлены на год

Брюссель, 27 мая. Ограничительные меры Евросоюза против Сирии будут действовать до следующего года. Об этом свидетельствует соответствующее заявление Совета ЕС.

Евросоюз продлил ограничения против «сирийского режима». Санкции будут действовать до 1 июня 2022 года. Такое решение принято якобы из-за продолжающихся репрессий против жителей Сирии, отметили авторы заявления.

В республике 26 мая прошли выборы главы государства. Избирательные участки работали с 7:00 по местному времени. Сирийцы могли проголосовать до семи часов вечера.