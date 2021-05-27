Пашинян предложил Азербайджану разместить около общей границы наблюдателей ОБСЕ

Ереван, 27 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отвести войска от общей границы двух стран и пригласить наблюдателей ОБСЕ.

Можно разместить около армяно-азербайджанской границы наблюдателей в лице России или других стран, отметил Пашинян во время заседания Совета безопасности с участием грав трех парламентских фракций.

Ранее сообщалось, что 12 мая ВС Азербайджана осуществили попытку «уточнить границы» в Сюникской области. Также утром 27 мая стало известно, что азербайджанские военные взяли в плен шесть армян. В Ереване заявили, что ВС Азербайджана окружили и задержали армянских военнослужащих, которые осуществляли инженерные работы на территории своей воинской части. Инцидент произошел в Гегаркуникской области.

Вследствие напряженной ситуации между Арменией и Азербайджаном, Пашинян пообещал вскоре представить план мирного урегулирования конфликта.