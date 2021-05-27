Депутат Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I

Праздничные мероприятия ко Дню основания Санкт-Петербурга начались утром в четверг, 27 мая, с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В комментарии ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов обратил внимание, что в этот день чествует почетных граждан Северной столицы, в том числе врачей, «сражавшихся за каждую жизнь» во время пандемии.

«Сегодня как по заказу с утра в Петербурге стояла прекрасная безветренная погода. Славный отмечает очередную свою годовщину. Сквозь века слава Северной столицы освещает и дает силу своим жителям. Многое пережил наш славный город: и взлеты, и падения, и страшные дни блокады. И сегодня мы чествовали наших почетных граждан. И очень важно, что в их числе было двое представителей нашей медицины», — рассказал Сергей Вострецов.

Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание, что Петербург с достоинством прошел через вызванные коронавирусом испытания. И несмотря на большое количество заболевших, в Петербурге один из самых низких показателей по смертности.

«Врачи сражались за каждую жизнь, впереди выборный год. Осенью нам предстоит сделать выбор людей, которые будут представлять Санкт-Петербург на уровне всей России в Государственной думе. Кроме того, мы выберем и местный парламент. Уверен, больше у нас в городе не будет двоевластий и перетягивания канатов. Все ветви власти как на уровне города, так и страны, будут грести в одном направлении и под одним началом, а не как лебедь, рак и щука. И позорные коррупционные поправки уйдут в прошлое. И мы наконец-то построим в городе такое долгожданное метро, расселим коммуналки и начнем реновацию хрущевок. Очень в это верю», — заключил Сергей Вострецов.

Также на мероприятии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, депутаты Законодательного Собрания, почетные граждане Санкт-Петербурга.