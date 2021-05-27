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27 мая 18:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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Депутат Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I

  /   Обновлено: 27 мая 2021 17:49
Политика
Депутат Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I
Федеральное агентство новостей  / 

Праздничные мероприятия ко Дню основания Санкт-Петербурга начались утром в четверг, 27 мая, с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В комментарии ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов обратил внимание, что в этот день чествует почетных граждан Северной столицы, в том числе врачей, «сражавшихся за каждую жизнь» во время пандемии.

«Сегодня как по заказу с утра в Петербурге стояла прекрасная безветренная погода. Славный  отмечает очередную свою годовщину. Сквозь века слава Северной столицы освещает и дает силу своим жителям. Многое пережил наш славный город: и взлеты, и падения, и страшные дни блокады. И сегодня мы чествовали наших почетных граждан. И очень важно, что в их числе было двое представителей нашей медицины», — рассказал Сергей Вострецов.

Депутат Вострецов отдал дань уважения основателю Петербурга Петру I
Федеральное агентство новостей  / 

Он обратил внимание, что Петербург с достоинством прошел через вызванные коронавирусом испытания. И несмотря на большое количество заболевших, в Петербурге один из самых низких показателей по смертности.

«Врачи сражались за каждую жизнь, впереди выборный год. Осенью нам предстоит сделать выбор людей, которые будут представлять Санкт-Петербург на уровне всей России в Государственной думе. Кроме того, мы выберем и местный парламент. Уверен, больше у нас в городе не будет двоевластий и перетягивания канатов. Все ветви власти как на уровне города, так и страны, будут грести в одном направлении и под одним началом, а не как лебедь, рак и щука. И позорные коррупционные поправки уйдут в прошлое. И мы наконец-то построим в городе такое долгожданное метро, расселим коммуналки и начнем реновацию хрущевок. Очень в это верю», — заключил Сергей Вострецов.

Также на мероприятии присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, депутаты Законодательного Собрания, почетные граждане Санкт-Петербурга.

 

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россия санкт-петербург вострецов
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Все новости / Политика / Депутат Вострецов с коллегами отдал дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I
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