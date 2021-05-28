О городе, который пережил наводнения, революции, блокаду

Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург — столица Российской империи, город, который пережил больше 300 наводнений, был центром революций, выстоял 872 дня блокады в Великую Отечественную войну.

В Петербург стремятся туристы из разных регионов России и других стран, а местные жители гордятся своим домом. Одни сетуют на погоду, которая может неделями лить слезы и испытывать ледяными ветрами, менять свое настроение несколько раз в день, дарить солнечные улыбки или обрушивать на город раскаты грома. Другие — восхищаются архитектурой и историей Петербурга. Но у всех здесь непременно есть свои близкие душе места, и есть то, за что они любят город и принимают его со всеми изъянами в характере.

Город на Неве располагается на островах, изначально их насчитывалось около 25, но в XIX веке, благодаря искусственным каналам, количество выросло до 101. Позже многие водоемы вновь засыпали, и сегодня крупных островов 35. Самый большой по площади — Безымянный. Он занимает свыше 1 600 гектаров, здесь находятся Таврический парк, сад Смольного, Измайловский и многие другие. На Петроградском острове существовало специальное пространство для обзора защитников Петропавловской крепости. Сегодня там раскинулся Александровский парк. А Крестовский остров раньше носил имя Святой Натальи, затем Христофоровский. По одной из легенд, современное название он получил благодаря озеру в форме креста.

В строительстве Северной столицы за 14 лет приняли участие около 300 тысяч человек. То есть это больше, чем население Москвы в то время. За работу принимались крестьяне, крепостные, наемные рабочие. Они трудились вахтовым методом: по два-три месяца. А чтобы быстрее вырастали дома в Петрограде, царь призвал всех каменщиков России, в других же городах эту отрасль временно приостановили. Население Петербурга росло быстрыми темпами, приезжали сюда люди в поисках работы.

В XIX веке город по численности обогнал Москву. Примечательно, что на улицах Петербурга запрещали курить. Множество строений были деревянными, а из-за горожан с вредными привычками часто возникали пожары. Освещение улиц началось с набережной Невы у Зимнего дворца. Там в 1718 году зажгли первые фонари.

wikipedia.org / Unknown

Исторический центр Петербурга — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В эпоху Петра I город застраивали зданиями, которые были схожи с европейскими. Царя вдохновляли постройки немецких, шведских, голландских мастеров. При Елизавете начали появляться дворцы и особняки с роскошными интерьерами. Расцветало зодчество. Окончательная перестройка Зимнего дворца происходила в это же время. Это была одна из последних работ знаменитого архитектора Бартоломео Растрелли. В самом высоком здании Петербурга в то время было 1 500 комнат. Строить дома выше дворца Елизавета не позволяла, подписала и соответствующий указ. Говорят, что Растрелли высчитал идеальные пропорции здания относительно Невы. Но правда ли это, точно неизвестно. Эталоном творчества мастера считают Смольный монастырь. Архитектор предлагал сделать один купол, но царица настояла на пяти. Елизавета хотела провести там старость. В итоге в монастыре построили 120 келий, комнаты для прислуги.

Невские Новости / Степан Яцко

Строения Петербурга отражали предпочтения правителей. Так Екатерина II, в отличие от Елизаветы, не одобряла барокко, а предпочитала классицизм. Это видно по Гостиному двору, Академии художеств, Таврическому дворцу.

Знаменитый Медный всадник установила также Екатерина II. Планировала это сделать еще Елизавета, но не успела. Автор проекта — французский скульптор Факольне, который и придумал сложную в исполнении конструкцию. О том, как доставляли монумент, писали в европейских газетах. На судне, где перевозили камень, было 300 гребцов. Императрица добилась своего: ее имя написано рядом с именем Петра I.

getmuseum.ru /

8 сентября 1941 год. Начало блокады Ленинграда. Позже Северная столица получит звание города-героя, а полтора миллиона человек — медаль «За оборону Ленинграда». Боевые действия не прекращались ни на один из 872 дней. Оккупировали город немецкие войска и их союзники. Единственным путем сообщения оставалось Ладожское озеро, но и его могли обстреливать захватчики. Погибших в годы блокады по разным данным от 650 тысяч человек до 1,5 миллионов человек. Умирали в основном от голода, замерзали от холода, и лишь три процента погибли от обстрелов. 250 граммов хлеба — вот ежедневный паек для рабочих, два раза меньше получали обычные служащие, иждивенцы и дети. А состоял хлеб не только из муки, но и примесей, из-за чего был горьким.

Предоставлено Музеем обороны Ленинграда /

Но при этом люди продолжали жизнь. Около 15 тысяч браков было зарегистрировано в годы блокады в Ленинграде. Известна история о пяти художниках, которые в 1942 году по Ладожскому озеру оправились на выставку в Москву. Они привезли работы, которые посвятили страшным событиям, что происходили в Ленинграде. В числе памятников Петербурга есть монументы кошкам. Их также считают героями города. Стали размножаться мыши. После прорыва блокады в Северную столицу привезли четыре вагона кошек. Они начали свою войну с грызунами.