Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени

Анкара, 27 мая. Власти Турции выразили надежду на скорое возобновление авиационного сообщения с Россией. Об этом сообщил турецкий посол в РФ Мехмет Самсар.

Эпидемиологическая обстановка в туристических районах Турции улучшается. Также наблюдается снижение показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Турция предложила России разработать условия для безопасного туризма. Согласно модели, рейсы будут летать, прежде всего, в курортные районы страны. Полеты были ограничены из-за усложнения эпидемиологической ситуации в Турции.