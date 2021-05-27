Канатная дорога свяжет донские берега

Ростов-на-Дону, 27 мая. Согласно стратегии развития городской инфраструктуры до 2035 года, в ближайшее время городские власти возьмутся за воплощение фантастического проекта, строительство канатной дороги через Дон.

Как пояснил во время выступления на одном из областных ТВ каналов глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, канатная дорога — один из значимых инвестпроектов городской среды.

По словам градоначальника, сейчас идет этап подготовки и согласования проектно-сметной документации. Первый этап строительства администрация планирует запустить в конце 2022 — начале 2023 года. А сейчас администрация займется вопросом выкупа участков погорельцев в районе Театральной площади и продлением Набережной. Логвиненко уверен, что эти вопросы разрешатся в скором времени.

В настоящее время разработкой проекта занимается компания «А+С Транспроект». Но, как поясняют в мэрии Ростова, в ближайшее время к реализации проекта присоединятся компании с мировыми именами.

Ранее ФАН сообщал, что в Краснодаре также хотят запустить канатное метро. Эту идею в администрации города вынашивают с 2017 года, рассматривая ее как альтернативу общественному транспорту.