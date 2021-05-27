Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города

Каменный красавец — Санкт-Петербург — празднует день рождения, культурной столице исполнилось 318 лет. Многие известные личности адресуют теплые слова городу на Неве, не осталась в стороне и российская эстрадная певица Татьяна Буланова. В разговоре с корреспондентом ФАН она поздравила петербуржцев Днем города.

«Поздравляю горожан, поздравляю город любимый, замечательный. Развития желаю, сохранения ценностей. Пускай растет, появляются новые дома, пусть город наш уникальный становится только краше», — говорит артистка.

Сегодня горожане и гости города смогут насладиться рядом праздничных мероприятий. Ввиду напряженной эпидемиологической обстановки гуляния пройдут скромно, но все же вживую, а не онлайн. Жители уже смогли посетить выставку-ярмарку книг различных издательств на Дворцовой площади и познакомиться с интересными спикерами и принять участие в уборке набережной Финского залива. Празднования в этом году плавно перетекут в выходные, которые также будут сдобрены приятными событиями. С основными мероприятиями с 26 по 29 мая познакомит читателей ФАН.

К сожалению, в нынешнем году из пандемии коронавируса от праздничного салюта в честь Дня города решили воздержаться, однако для горожан подготовили праздничную иллюминацию в виде российского триколора.

Ранее советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РФ Борис Щербаков поздравил родной город с днем рождения и рассказал о своей любви к Петербургу. Сейчас звезда советского и российского кинематографа уже не живет в культурной столице, однако о месте, где родился, не забывает.