Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»

Москва, 27 мая. Украинский проект «Стена», который предполагает вырытый ров на границе с Россией, будет завершен только в том случае, если к власти на Украине придут «еще более глупые люди».

Своим мнением относительно реализации проекта с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Руководитель Пограничной службы, замглавы ФСБ РФ Владимир Кулишов в интервью РИА Новости рассказал, что работы по строительству «стены» на данный момент приостановлены.

«В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — пояснил представитель спецслужбы.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в свою очередь считает, что причины в снижении темпов строительства «стены» как минимум две.

«Во-первых, бесперспективность этого инженерного сооружения. Во-вторых, у Киева кончились деньги», — выразил уверенность эксперт.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По словам Михайлова, проект «Стена» – это идея слабоумных людей, которые вообще не понимают, что на сегодняшний день любая граница преодолима, что бы там не было нарыто и что бы там не было поставлено. Кроме того, он считает, что о рве на границе с Россией можно забыть, так как, скорее всего, у него так и не будет логического завершения.

«До конца он будет завершен в том случае, на мой взгляд, если придут еще более глупые руководители Украины. А вообще логика подсказывает, что проект изначально был контрпродуктивным и бессмысленным», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее замглавы ФСБ Кулишов также заверил россиян в том, что Крымский мост в настоящее время надежно защищен пограничниками. Таким образом он ответил на угрозы со стороны Киева.