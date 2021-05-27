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17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
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Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
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Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»

  /   Обновлено: 27 мая 2021 17:10
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 27 мая. Украинский проект «Стена», который предполагает вырытый ров на границе с Россией, будет завершен только в том случае, если к власти на Украине придут «еще более глупые люди».

Своим мнением относительно реализации проекта с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Руководитель Пограничной службы, замглавы ФСБ РФ Владимир Кулишов в интервью РИА Новости рассказал, что работы по строительству «стены» на данный момент приостановлены.

«В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — пояснил представитель спецслужбы.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в свою очередь считает, что причины в снижении темпов строительства «стены» как минимум две.

«Во-первых, бесперспективность этого инженерного сооружения. Во-вторых, у Киева кончились деньги», — выразил уверенность эксперт.

Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

По словам Михайлова, проект «Стена» – это идея слабоумных людей, которые вообще не понимают, что на сегодняшний день любая граница преодолима, что бы там не было нарыто и что бы там не было поставлено. Кроме того, он считает, что о рве на границе с Россией можно забыть, так как, скорее всего, у него так и не будет логического завершения.

«До конца он будет завершен в том случае, на мой взгляд, если придут еще более глупые руководители Украины. А вообще логика подсказывает, что проект изначально был контрпродуктивным и бессмысленным», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее замглавы ФСБ Кулишов также заверил россиян в том, что Крымский мост в настоящее время надежно защищен пограничниками. Таким образом он ответил на угрозы со стороны Киева.

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украина фсб михайлов проект стена
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