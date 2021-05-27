Во ФСИН объяснили высокую зарплату осужденного из Белгородской области

Белгород, 27 мая. Во ФСИН пояснили, что зарплата в 220 тыс. рублей — это единичный случай, тем не менее, зарплаты осужденных к принудительным работам не отличаются от дохода обычных работников.

В ведомстве приняли решение прокомментировать ситуацию после появления новостей о высокой зарплате осужденных. Во ФСИН отметили, что средняя зарплата этого осужденного составляет 140 тыс. рублей, а сумма в 223 тыс. рублей включает в себя премию за отработанные дни. Осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах и работают на гражданских предприятиях, как обычные сотрудники.

Зарплаты заключенных россиян могут доходить до 220 тысяч рублей, сообщал ФАН. Начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина рассказала, сколько получают заключенные в России.