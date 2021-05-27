Астрологи предупредили четыре знака зодиака об испытаниях в начале лета

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27 мая 17:19
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новостей
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Астрологи предупредили четыре знака зодиака об испытаниях в начале лета

Общество
Астрологи предупредили четыре знака зодиака об испытаниях в начале лета
pxhere.com

Москва, 27 мая. Сложный период в жизни ждет представителей четырех знаков зодиака в начале лета. Астрологи назвали созвездия, к которым в июне судьба будет особенно неблагосклонна.

Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку» от свалившихся на их голову проблем. Лето для Стрельцов начнется с больших неприятностей. Причиной станет встреча с давним знакомым, которая всколыхнет не самые лучшие воспоминания. Они будут преследовать представителей этого знака весь июнь.

В начале лета Скорпионам следует внимательней следить за тем, что они говорят. Все сказанное и обещанное придется выполнить, поэтому стоит держать язык за зубами и не разбрасываться пустыми посулами. В противном случае проблемы будут сопровождать Скорпионов все лето.

Тельцам предстоит сделать сложный выбор между работой и семьей. От решения зависит дальнейшая судьба представителей этого знака, велик риск остаться ни с чем.

Рыбам в июне рекомендуется держать себя в руках, не ведясь на многочисленные провокации. Бесить будет все, даже родные и близкие. Астрологи предупреждают, если сдержаться не удастся, жизнь может полететь под откос.

Астрологи считают, что предрасположенность к импотенции зависит от знака зодиака. Они назвали четыре знака зодиака, представители которых могут страдать от полового бессилия.

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