Астрологи предупредили четыре знака зодиака об испытаниях в начале лета

Москва, 27 мая. Сложный период в жизни ждет представителей четырех знаков зодиака в начале лета. Астрологи назвали созвездия, к которым в июне судьба будет особенно неблагосклонна.

Представители этих знаков будут «рыдать ночами в подушку» от свалившихся на их голову проблем. Лето для Стрельцов начнется с больших неприятностей. Причиной станет встреча с давним знакомым, которая всколыхнет не самые лучшие воспоминания. Они будут преследовать представителей этого знака весь июнь.

В начале лета Скорпионам следует внимательней следить за тем, что они говорят. Все сказанное и обещанное придется выполнить, поэтому стоит держать язык за зубами и не разбрасываться пустыми посулами. В противном случае проблемы будут сопровождать Скорпионов все лето.

Тельцам предстоит сделать сложный выбор между работой и семьей. От решения зависит дальнейшая судьба представителей этого знака, велик риск остаться ни с чем.

Рыбам в июне рекомендуется держать себя в руках, не ведясь на многочисленные провокации. Бесить будет все, даже родные и близкие. Астрологи предупреждают, если сдержаться не удастся, жизнь может полететь под откос.

Астрологи считают, что предрасположенность к импотенции зависит от знака зодиака. Они назвали четыре знака зодиака, представители которых могут страдать от полового бессилия.