Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с лесовозом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 мая. Три человека погибли в результате ДТП с участием лесовоза в Кировском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МЧС.

Легковой автомобиль марки Toyota столкнулся с большегрузом Scania на трассе «Кола» неподалеку от поселка Дусьево. Жертвами аварии стали двое взрослых и пятилетний ребенок. Еще одну женщину увезли в больницу. На месте работают сотрудники экстренных служб, в районе происшествия образовалась пробка. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшая находились в салоне Toyota.