Развитие системы маркировки в России продвигается ускоренными темпами

Москва, 27 мая. Центр развития перспективных технологий обновляет государственную систему информационного мониторинга прослеживаемости продукции.

Сейчас различные ведомства активно взаимодействуют вместе с Центром развития перспективных технологий. Их совместная задача — подключить игроков на рынке к специальному мониторингу, который следит за передвижением товаров.

Оператор уже успел подписать девять договоров, которые нацелены на модернизацию цифровой маркировки на территории страны. Последней информацией об этом поделилась заместитель генерального директора ЦРПТ Вера Волкова.

«На сегодняшний день у ЦРПТ подписано девять соглашений с органами исполнительной власти. Они уже подключены к «Честному знаку», поэтому товарные группы, которые участвуют в проекте по маркировке, отражаются в их кабинетах. В рамках сотрудничества мы проводим обучение инспекторов в этой системе, а если у участников возникают вопросы – оказываем поддержку», — отметила Волкова на круглом столе «Цифровая маркировка и система прослеживаемости товаров. Взаимодействие органов власти».

Соглашения были подписаны с такими ведомствами, как Минсельхоз, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росаккредитация, Россельхознадзор, Роспатент и некоторыми другими. Вдобавок организация налаживает связи с Минпромторгом, что подтвердила директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Екатерина Приезжева.

Важнейшие вопросы, которые стоят сейчас перед оператором и ведомствами, — это изменение, систематизация, актуализация информации. Например, в парфюмерии — это методология маркировки наборов. В молочной сфере — это регламент перемаркировки товаров. Важный международный вопрос —унификация системы с Белоруссией. Договоренности с пивными производителями и с предприятиями по производству сигарет уже достигнуты. В частности, эксперимент по маркировке пива собрал уже почти сотню участников.