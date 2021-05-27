Развитие системы маркировки в России продвигается ускоренными темпами

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27 мая 17:19
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новостей
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Развитие системы маркировки в России продвигается ускоренными темпами

Экономика
Развитие системы маркировки в России продвигается ускоренными темпами
crpt.ru  /  Пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ»

Москва, 27 мая. Центр развития перспективных технологий обновляет государственную систему информационного мониторинга прослеживаемости продукции.

Сейчас различные ведомства активно взаимодействуют вместе с Центром развития перспективных технологий. Их совместная задача — подключить игроков на рынке к специальному мониторингу, который следит за передвижением товаров.

Оператор уже успел подписать девять договоров, которые нацелены на модернизацию цифровой маркировки на территории страны. Последней информацией об этом поделилась заместитель генерального директора ЦРПТ Вера Волкова.

«На сегодняшний день у ЦРПТ подписано девять соглашений с органами исполнительной власти. Они уже подключены к «Честному знаку», поэтому товарные группы, которые участвуют в проекте по маркировке, отражаются в их кабинетах. В рамках сотрудничества мы проводим обучение инспекторов в этой системе, а если у участников возникают вопросы – оказываем поддержку», — отметила Волкова на круглом столе «Цифровая маркировка и система прослеживаемости товаров. Взаимодействие органов власти».

Соглашения были подписаны с такими ведомствами, как Минсельхоз, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росаккредитация, Россельхознадзор, Роспатент и некоторыми другими. Вдобавок организация налаживает связи с Минпромторгом, что подтвердила директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Екатерина Приезжева.

Важнейшие вопросы, которые стоят сейчас перед оператором и ведомствами, — это изменение, систематизация, актуализация информации. Например, в парфюмерии — это методология маркировки наборов. В молочной сфере — это регламент перемаркировки товаров. Важный международный вопрос —унификация системы с Белоруссией. Договоренности с пивными производителями и с предприятиями по производству сигарет уже достигнуты. В частности, эксперимент по маркировке пива собрал уже почти сотню участников.

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россия волкова система маркировки
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