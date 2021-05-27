Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения

Жители и гости Северной столицы поздравили город с годовщиной основания. Гости и жители Санкт-Петербурга заполонили улицы города, чтобы поздравить его с днем основания.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник прошел в онлайн-формате. Однако сегодня, 27 мая, все желающие смогли принять участие в мероприятиях. К народным гуляниям присоединился и Петр I.

«Как минимум еще столько лет прекрасной жизни, чтобы центр города наш великолепный никогда не изменился. Всего самого лучшего», — заявил аниматор в костюме Петра I.

Коронавирус все-таки внес свои коррективы в проведение праздника — организаторы отменили торжественный салют, а Невский проспект не стал пешеходной зоной. Но гости города признались, что подобные ограничения не испортили им впечатления.

«Мне кажется, в Петербурге атмосфера праздника всегда. Невозможно ходить вокруг такой красоты и не улыбаться, не быть в хорошем настроении. Поэтому поздравляю всех жителей города с праздником!» —сказал житель Ульяновска Александр.

Закрытые границы не позволили большому количеству иностранных туристов посетить Петербург в этом году. Однако гости из ближнего зарубежья не упустили возможность полюбоваться красотами Северной столицы.

«Мы успели посмотреть все исторические здания. И сейчас направляемся в Эрмитаж. Желаем, чтобы он оставался таким же — городом с душой, настоящим и сохранил свою историю», — пожелала Индира, туристка из Казахстана.

Сейчас в Петербурге отдыхают не только граждане стран СНГ, но и представители многих российских регионов. Прекращение авиасообщения с другими странами позволило нашим соотечественникам посетить ранее неизведанные уголки страны.

«Мы из Новосибирска. Первый раз в Санкт-Петербурге. Я за свои 40 лет первый раз посетила. Очень красиво, необычно, каждое здание своеобразно. Ходим и любуемся», — восхищается Татьяна из Новосибирска.

Праздник объединил представителей всех профессией. Так по Невскому проспекту прогуливался гитарист актерско-музыкальной группы «The Big Buddy Band» Юрий Юров, который готовился поздравить Санкт-Петербург с главной сцены.

«Обожаю этот город. Лучший город на Земле. Я очень рад, что я здесь живу. Кстати говоря, мы сегодня выступаем на Дворцовой площади, группа «The Big Buddy Band». Приходите на наш концерт!» — рассказал музыкант.

Однако масштабным торжествам радуются не все петербуржцы. Владимир, проживший в Северной столице более 75 лет, раскритиковал транспортные заторы, которые провоцирует праздник.