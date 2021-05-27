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27 мая 20:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
20:02
Происшествия
Зинкевич заявил о необходимости проведения экспертизы скорости BMW X6 в Салавате
20:00
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Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения
19:57
Армия
Пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный перенесли на сутки
19:57
Происшествия
Впервые на Крымском мосту произошла стрельба
19:55
Политика
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Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения

ФАН-ТВ
Город с душой: Петербург отметил свой 318-й день рождения

Жители и гости Северной столицы поздравили город с годовщиной основания. Гости и жители Санкт-Петербурга заполонили улицы города, чтобы поздравить его с днем основания.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник прошел в онлайн-формате. Однако сегодня, 27 мая, все желающие смогли принять участие в мероприятиях. К народным гуляниям присоединился и Петр I.

«Как минимум еще столько лет прекрасной жизни, чтобы центр города наш великолепный никогда не изменился. Всего самого лучшего», — заявил аниматор в костюме Петра I.

Коронавирус все-таки внес свои коррективы в проведение праздника — организаторы отменили торжественный салют, а Невский проспект не стал пешеходной зоной. Но гости города признались, что подобные ограничения не испортили им впечатления.

«Мне кажется, в Петербурге атмосфера праздника всегда. Невозможно ходить вокруг такой красоты и не улыбаться, не быть в хорошем настроении. Поэтому поздравляю всех жителей города с праздником!» —сказал житель Ульяновска Александр.

Закрытые границы не позволили большому количеству иностранных туристов посетить Петербург в этом году. Однако гости из ближнего зарубежья не упустили возможность полюбоваться красотами Северной столицы.

«Мы успели посмотреть все исторические здания. И сейчас направляемся в Эрмитаж. Желаем, чтобы он оставался таким же — городом с душой, настоящим и сохранил свою историю», — пожелала Индира, туристка из Казахстана.

Сейчас в Петербурге отдыхают не только граждане стран СНГ, но и представители многих российских регионов. Прекращение авиасообщения с другими странами позволило нашим соотечественникам посетить ранее неизведанные уголки страны.

«Мы из Новосибирска. Первый раз в Санкт-Петербурге. Я за свои 40 лет первый раз посетила. Очень красиво, необычно, каждое здание своеобразно. Ходим и любуемся», — восхищается Татьяна из Новосибирска.

Праздник объединил представителей всех профессией. Так по Невскому проспекту прогуливался гитарист актерско-музыкальной группы «The Big Buddy Band» Юрий Юров, который готовился поздравить Санкт-Петербург с главной сцены. 

«Обожаю этот город. Лучший город на Земле. Я очень рад, что я здесь живу. Кстати говоря, мы сегодня выступаем на Дворцовой площади, группа «The Big Buddy Band». Приходите на наш концерт!» — рассказал музыкант.

Однако масштабным торжествам радуются не все петербуржцы. Владимир, проживший в Северной столице более 75 лет, раскритиковал транспортные заторы, которые провоцирует праздник.

«Праздник устраивают, всю Дворцовую перегородили. Сделали все как-то непонятно, вместо того, чтобы люди просто с утра до вечера гуляли. Одни пробки!» — смеется житель города.

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