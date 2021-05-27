Друзь счел холуйской идею чиновницы из Бухареста назвать улицу в честь Протасевича

Москва, 27 мая. Планы чиновников Бухареста дать городской улице имя экстремиста Романа Протасевича — акт подхалимажа Вашингтону. Об это ФАН заявил политолог Игорь Друзь. Арестованного он назвал «ничем не примечательным хомяком», а румынских политиков — «холуями».

Глава муниципального района Бухареста Клотильда Арман предложила мэрии города переименовать улицу, где находится посольство Белоруссии, в честь Протасевича. Она назвала его «журналистом-диссидентом», а его арест — «актом терроризма Александра Лукашенко».

«Заявление румынских чиновников — это абсурд, утрата здравого смысла. Протасевич — террорист по законам любой страны, а не только Белоруссии. Он призывал к насильственным действиям, государственному перевороту, рассекречивал личные данные людей, выкладывал в сеть домашние адреса правоохранителей и их родственников, призывал к расправе над этими людьми. Делал он это вместе со своей подельницей Софьей Сапегой», — напомнил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Протасевич — участник незаконного вооруженного формирования. По международным нормам он — преступник. Его «подвиги» подтвердил основатель «Азова», террорист Андрей Билецкий.

«В 2014–2015 годах Протасевич воевал с жителями Донбасса в составе отряда «Погоня» в районе Мариуполя под позывным Ким, его откровения и фото опубликовал пронацистский журнал «Наша Нива», — напомнил Друзь. — На обложке официального журнала батальона «Азов» под названием «Черное солнце» Протасевич — также в форме и с оружием. Сохранилось интервью с его отцом, Дмитрием, который рассказывает про воюющего сынка изданию «Настоящее время». После того как негодяя задержали, Дмитрий Протасевич стал все отрицать».

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Игорь Друзь добавил, что мысль дать название чему-либо «назло врагам» ни для США, ни для Европы не нова. В Вашингтоне в 2018 году переименовали участок улицы перед российским посольством в «Площадь Бориса Немцова». Страна-подхалим Соединенных Штатов, Чехия, в 2020 году сделала то же самое.

«Приказа в Бухарест американцы не отправляли. Они понимают, что давать улице имя живого человека тупо. Румыны сами захотели лизнуть хозяйский сапог, это обычное холуйство. Румыны повели себя в лучшем стиле тоталитарных режимов, над которыми насмехается Запад. Я не удивлюсь, если в нищем Бухаресте Протасевичу поставят золотой памятник. При этом ничего особенного этот «герой» никогда не делал: студент-недоучка, который за деньги администрировал антибелорусский сайт, после задержания стал сдавать всех своих подельников и спонсоров. Он — обычная тряпка и хомяк», — заявил аналитик.

Собеседник ФАН отметил: нет сомнений, что спецслужбы США и Великобритании хотели бы убить Протасевича, чтобы продемонстрировать всему миру, «насколько жесток кровавый диктатор Лукашенко», но у них ничего не получится. СИЗО КГБ Белоруссии — самое безопасное место для Протасевича, где с его головы не дадут упасть даже волосу.

Напомним, 23 мая в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Греции в Литву. Правоохранителями Белоруссии были задержаны основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега, которых подозревают в экстремизме и попытке организации государственного переворота.