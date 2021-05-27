Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном

Ереван, 27 мая. План мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе уже вскоре будет представлен, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, предстоящее предложение армянской стороны является взаимовыгодным и может быть реализовано при поддержке международного сообщества в ближайшие сроки.

Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана 12 мая совершили попытку «уточнить границы» в Сюникской области. Также утром 27 стало известно, что азербайджанские военные окружили и задержали шесть армян в Гегаркуникской области.

В Ереване заявили, что такие действия являются похищением, поскольку армянские военнослужащие находились на территории своей воинской части. На данный момент армяне продолжают находиться в плену у азербайджанской стороны.

Недавно Пашинян заявил, что обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном продолжает быть напряженной.