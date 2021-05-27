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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
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Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
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Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном

Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 27 мая. План мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе уже вскоре будет представлен, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, предстоящее предложение армянской стороны является взаимовыгодным и может быть реализовано при поддержке международного сообщества в ближайшие сроки.

Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана 12 мая совершили попытку «уточнить границы» в Сюникской области. Также утром 27 стало известно, что азербайджанские военные окружили и задержали шесть армян в Гегаркуникской области.

В Ереване заявили, что такие действия являются похищением, поскольку армянские военнослужащие находились на территории своей воинской части. На данный момент армяне продолжают находиться в плену у азербайджанской стороны.

Недавно Пашинян заявил, что обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном продолжает быть напряженной.

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Армения азербайджан пашинян
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