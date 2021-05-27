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27 мая 17:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посмеялся над Петросяном и Брухуновой

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посмеялся над Петросяном и Брухуновой
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 мая. Пара юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой часто подвергается критике. На этот раз их отношения высмеял шоумен Рустам Солнцев.

Недавний пост в Instagram звезда телестройки "Дом-2" посвятил юмористу и его молодой жене. Шоумен опубликовал коллаж, в котором соединил три фотографии: «пузатого» Петросяна, стоящего в профиль, его жену Татьяну Брухунову в аляпистом желтом платье и причудливых очках и Крота из детского мультика «Дюймовочка».

Звезда «Дома-2» намекнул, что история о маленькой девочке и страшном богатом Кроте из сказки Андерсена таким причудливым образом воплотилась в жизнь.

«Сказка ложь, да в ней намек и бла-бла-бла. Андерсен все предвидел!» — подписал артист.

Фолловеры Солнцева под публикацией осудили его за смех над чужой личной жизнью. Многие уверены, что Брухунова и Петросян совсем не похожи на сказочных персонажей и счастливы в браке.

«Кому какое дело, кто с кем, когда, почему и что будет? Чаще в свои штаны смотреть надо!»;

«Не стоит смеяться над чужими отношениями. Это удивительная история любви!»;

«Только Дюймовочка убежала от Крота... Эту даму нельзя приравнивать к Дюймовочке, а Крот — да, похож», — прокомментировали пользователи Instagram.

Впервые об отношениях юмориста и молодой помощницы стало известно в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев у пары родился совместный ребенок, которого назвали Ваган. Во время очередного общения с фолловерами Брухунова призналась, что следит за внешностью своего супруга последние десять лет.

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петросян дом-2 солнцев брухунова
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