Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посмеялся над Петросяном и Брухуновой

Москва, 27 мая. Пара юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой часто подвергается критике. На этот раз их отношения высмеял шоумен Рустам Солнцев.

Недавний пост в Instagram звезда телестройки "Дом-2" посвятил юмористу и его молодой жене. Шоумен опубликовал коллаж, в котором соединил три фотографии: «пузатого» Петросяна, стоящего в профиль, его жену Татьяну Брухунову в аляпистом желтом платье и причудливых очках и Крота из детского мультика «Дюймовочка».

Звезда «Дома-2» намекнул, что история о маленькой девочке и страшном богатом Кроте из сказки Андерсена таким причудливым образом воплотилась в жизнь.

«Сказка ложь, да в ней намек и бла-бла-бла. Андерсен все предвидел!» — подписал артист.

Фолловеры Солнцева под публикацией осудили его за смех над чужой личной жизнью. Многие уверены, что Брухунова и Петросян совсем не похожи на сказочных персонажей и счастливы в браке.

«Кому какое дело, кто с кем, когда, почему и что будет? Чаще в свои штаны смотреть надо!»; «Не стоит смеяться над чужими отношениями. Это удивительная история любви!»; «Только Дюймовочка убежала от Крота... Эту даму нельзя приравнивать к Дюймовочке, а Крот — да, похож», — прокомментировали пользователи Instagram.

Впервые об отношениях юмориста и молодой помощницы стало известно в конце 2019 года. Спустя несколько месяцев у пары родился совместный ребенок, которого назвали Ваган. Во время очередного общения с фолловерами Брухунова призналась, что следит за внешностью своего супруга последние десять лет.