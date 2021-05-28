Завершить начатое в СССР: ученые призвали повернуть северные реки для спасения Каспия



Пересыхание Аральского моря полностью изменило жизнь региона. Последствия этой катастрофы необратимы. Из-за пылевых бурь, сухости воздуха часть населения покинула это место. А те, кто остались, стали чаще болеть раковыми заболеваниями. Жизнь без привозной воды там теперь невозможна. Каспийское море тоже потихоньку мелеет. Почему это происходит? Ждет ли и его «аральская» участь? Что будет с людьми, которые там живут, если процесс не остановится? Как это скажется на экономике региона? На эти вопросы ответил профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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По словам ученого, несмотря на то, что Аральское море было значительно меньше Каспийского, его исчезновение стало самой крупной катастрофой XX века. В случае если подобное произойдет с Каспием, экологическая катастрофа приобретет вселенский характер, поскольку там проживает очень много людей, а само море является мощным центром, связанным с добычей природных ископаемых и рыболовным промыслом, объяснил он.

«Сейчас уровень Каспия находится на отметке минус 28, 5 метра. До этого он был намного выше. Самая низкая отметка была в 1977 году, тогда уровень был минус 29 метров. Потом он резко пошел вверх, но с 1996 опять начал падать. Проблема в том, что при падении уровня воды ниже 29 метров начинают осушаться мелководья на севере Каспия, в российской части прежде всего. А именно эти места являются главными нерестилищами ценных пород рыб, которые мы можем потерять», — рассказал Малинин.

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Причины обмеления Каспия, по мнению ученого, две: изменение водного баланса моря и ситуация в заливе Кара-Богаз-Гол.

Три главных природных фактора, влияющих на изменение водного баланса, — речной сток, испарения и осадки. В Каспийском море речной сток в основном связан Волгой — это главный показатель изменения уровня. По крайне мере, так было в XX веке. Сейчас большое влияние на уровень воды оказывает и испарение. Это связано с глобальным потеплением и увеличением температуры воды в море, объяснил профессор. Но, помимо природного фактора, есть еще и антропогенный: уход воды из Каспийского моря в залив Кара-Богаз-Гол.

«До 1992 года пролив был почти полностью перегорожен дамбой, было лишь небольшое водопропускное отверстие. Из-за этого залив практически полностью высох, тогда Туркменбаши взорвал эту дамбу. Но он перестарался. Взорвал гораздо больше, чем нужно, и каспийская вода огромным потоком хлынула в этот залив», — рассказал Малинин.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По его словам, с того времени Каспийское море мелеет на четыре сантиметра в год только из-за Кара-Богаз-Гола, не считая других причин.

Наполнить Каспий можно было бы, повернув северные реки, уверен профессор. Когда-то в СССР такой проект даже существовал, но, поскольку уровень моря с конца 70-х начал подниматься самостоятельно за счет увлажнения в бассейне Волги, от амбициозного плана отказались. И все было бы хорошо, уверен Малинин, не произойди этот взрыв на дамбе.

«Проблема еще в том, что в 70-е годы этой проблемой было озабочено все государство на всех уровнях власти. Сейчас никому ничего не надо, и это самое страшное. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые политики и министры услышали об этом и начали думать, что делать дальше. Ведь мы можем лишиться всего рыбного стада», — заявил Малинин.

В ближайшем тысячелетии Каспийское море полностью не пересохнет — в любом случае останется его глубоководная часть. К 2100 году, согласно прогнозам климатического моделирования, уровень моря может упасть от девяти до 18 метров, поделился профессор. Но падение даже на два-три метра приведет к большим проблемам, на мелководье вода уйдет далеко от берега, и в первую очередь это коснется России.