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27 мая 17:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
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Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране

ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
Global Look Press  /  © Fabian von Poser / imageBROKER.com

Банги, 27 мая. Координатор центральноафриканского движения «Национальная сеть за сохранение завоеваний мира» Дэви Яник Анджида выступил с предложением отменить эмбарго, введенное Кимберлийским процессом в отношении алмазов из ЦАР.

Он напомнил, что за последние месяцы правительственной армии при поддержке союзников удалось взять под контроль территорию республики, в связи с чем ограничения на добычу и продажу алмазов не являются актуальными.

«Эмбарго Кимберлийского процесса сегодня не имеет смысла. На мой взгляд, это оправдано только эгоизмом определенных держав, лишающих целый народ возможности по-настоящему извлекать выгоду из минеральных ресурсов своей страны», — заявил Анджида.

Активист упомянул, что в 2019 году властям удалось добиться частичной отмены запрета в отношении территорий, которые на тот момент надежно контролировались правительством. И теперь, после ликвидации вооруженных бандформирований, следует требовать полного снятия санкций.

Это позволит республике привлекать инвесторов и продавать добытые алмазы на законных основаниях, что обеспечит множество рабочих мест и будет способствовать восстановлению национальной экономики.

Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
Global Look Press  / © Fabian von Poser / imageBROKER.com

Кимберлийский процесс призван решить проблему нелегальной добычи алмазов на неподконтрольных официальным властям территориях. Такие драгоценные камни используются для финансирования антиправительственной деятельности в различных государствах Африки.

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африка цар
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