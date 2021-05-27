Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране

Банги, 27 мая. Координатор центральноафриканского движения «Национальная сеть за сохранение завоеваний мира» Дэви Яник Анджида выступил с предложением отменить эмбарго, введенное Кимберлийским процессом в отношении алмазов из ЦАР.

Он напомнил, что за последние месяцы правительственной армии при поддержке союзников удалось взять под контроль территорию республики, в связи с чем ограничения на добычу и продажу алмазов не являются актуальными.

«Эмбарго Кимберлийского процесса сегодня не имеет смысла. На мой взгляд, это оправдано только эгоизмом определенных держав, лишающих целый народ возможности по-настоящему извлекать выгоду из минеральных ресурсов своей страны», — заявил Анджида.

Активист упомянул, что в 2019 году властям удалось добиться частичной отмены запрета в отношении территорий, которые на тот момент надежно контролировались правительством. И теперь, после ликвидации вооруженных бандформирований, следует требовать полного снятия санкций.

Это позволит республике привлекать инвесторов и продавать добытые алмазы на законных основаниях, что обеспечит множество рабочих мест и будет способствовать восстановлению национальной экономики.

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Кимберлийский процесс призван решить проблему нелегальной добычи алмазов на неподконтрольных официальным властям территориях. Такие драгоценные камни используются для финансирования антиправительственной деятельности в различных государствах Африки.