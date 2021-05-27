Лавров призвал Запад перестать демонизировать Белоруссию на фоне инцидента с Ryanair

Москва, 27 мая. Западным странам стоит прекратить демонизировать Белоруссию в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона настаивает на том, чтобы прекратить демонизировать людей, которые не нравятся Западу. С таким заявлением министр иностранных дел выступил на пресс-конференции.

«Хочу подтвердить то, что не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», — подчеркнул он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал главную причину резкой реакции Запада на инцидент с самолетом в аэропорту в Минске.