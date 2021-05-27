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27 мая 17:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
Мэр Оренбурга подтвердил проведение обысков у него в доме
16:57
ЦАР
Общественники ЦАР призвали к полной отмене эмбарго на добычу алмазов в стране
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Британский Rolls-Royce будет производить уникальные автомобили на заказ

Экономика
Британский Rolls-Royce будет производить уникальные автомобили на заказ
rolls-roycemotorcars.com  /  Rolls-Royce Motor Cars

Москва, 27 мая. Бренд Rolls-Royce намерен расширить возможности индивидуали­зации своих автомобилей. Разработку уникальных кузовов инженеры компании будут вести под конкретных заказчиков.

Новое подразделение британского производителя Coachbuild позволит клиентам выйти за рамки ограничений и изучить «почти безграничные возможности». Таким образом, в моделях кузова все будет уникальным, кроме трансмиссии и архитектуры.

Автокомпания давно начала практиковать создание персональных кузовов для своих шасси. Первый такой опыт в современной истории Rolls-Royce относится к 2017 году — тогда бренд презентовал проект Sweptail, который одно время претендовал на звание самого дорогого автомобиля в мире.

Первые три месяца 2021 года для автопроизводителя Rolls-Royce оказались рекордными в плане реализации машин. Продажи автомобилей подскочили на 62% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

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автомобили rolls-royce coachbuild
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