Британский Rolls-Royce будет производить уникальные автомобили на заказ

Москва, 27 мая. Бренд Rolls-Royce намерен расширить возможности индивидуали­зации своих автомобилей. Разработку уникальных кузовов инженеры компании будут вести под конкретных заказчиков.

Новое подразделение британского производителя Coachbuild позволит клиентам выйти за рамки ограничений и изучить «почти безграничные возможности». Таким образом, в моделях кузова все будет уникальным, кроме трансмиссии и архитектуры.

Автокомпания давно начала практиковать создание персональных кузовов для своих шасси. Первый такой опыт в современной истории Rolls-Royce относится к 2017 году — тогда бренд презентовал проект Sweptail, который одно время претендовал на звание самого дорогого автомобиля в мире.

Первые три месяца 2021 года для автопроизводителя Rolls-Royce оказались рекордными в плане реализации машин. Продажи автомобилей подскочили на 62% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.